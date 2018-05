Iliad investe oltre 1 miliardo in Italia anche per aste 5G -2

Milano, 29 mag. - Nonostante l'offerta super vantaggiosa, Levi si dice fiducioso per la sostenibilità della società. "Il nostro progetto è di lungo periodo e possiamo permetterci margini più ampi dei concorrenti per la nostra struttura agile, snella da start.up, per cui possiamo essere sostenibili e profittevoli", ha spiegato.

L'Ad di Iliad Italia ha voluto sottolineare come la società non sia un operatore virtuale ma un operatore infrastrutturale: "stiamo sviluppando la nostra rete su tutto il territorio nazionale, in parallelo abbiamo accordi per offrire già da subito una copertura su pressochè tutto il Paese". La costruzione "della nostra rete è iniziata ma ci vorranno alcuni anni, in pochi anni potremo contare su una nostra rete".

Cosa faranno i concorrenti? "Lo scopriremo - si è limitato a dire Levi - facciano quello che vogliono, noi abbiamo questa offerta che era quello che le persone aspettavano".