Zingaretti (Pd): a rubli e riyal preferisco l'euro

Roma, 29 mag. - "Ai Rubli e al Riyal arabo preferisco l'Euro. E' vero che è a rischio la sovranità del Paese, ma è messa in discussione non dall'Europa ma da altre potenze che sperano che in Italia, e poi in Europa, tutto salti in aria. Questo tutto sono i risparmi degli italiani". Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, a margine di un evento a Roma, al WeGil. "L'Europa deve cambiare, non deve saltare. Se cambia siamo salvi, se salta siamo morti. Le grandi potenze economiche del mondo brinderebbero perché diventeremmo un paese suddito".