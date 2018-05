Governo, Confindustria Lombardia: recuperare il senso dello Stato

Milano, 29 mag. -"Abbassare i toni per recuperare il senso dello Stato". E' l'invito "forte e profondamente sentito" lanciato da Confindustria Lombardia dopo lo scontro politico istituzionale sulla formazione del nuovo governo. Secondo il presidente degli industriali lombardi, Marco Bonometti, "la distruzione del senso dello Stato ne pregiudica il futuro, distrugge le imprese, azzoppa le prospettive per i giovani, che hanno bisogno di crescita, non di macerie. Il recupero del senso dello Stato deve costituire l'obiettivo primario della politica, di tutti i protagonisti sullo scacchiere".

L'Italia, osserva Bonometti in una nota, "sta attraversando una delle sue crisi politiche più gravi. Confindustria Lombardia esprime preoccupazione per gli sviluppi politici degli ultimi giorni e per l'accentuarsi di uno scontro istituzionale senza precedenti. Non appare credibile che per un nome salti tutto il lavoro faticosamente compiuto, tra mille mediazioni dopo aver ripetutamente affermato che era importante il contratto, non i nomi. Questo è incomprensibile a meno che il fine non fosse far saltare tutto per arrivare a nuove elezioni, per un calcolo elettorale, con totale disprezzo degli interessi dell'Italia e degli italiani, che hanno innanzitutto bisogno di stabilità".

Il numero uno degli industriali lombardi non ha dubbi: per avere "un'economia forte e una politica forte", sottolinea, c'è bisogno di "un governo che rispetti e si faccia rispettare, anche per ridiscutere quello che in Europa non funziona". Perchè è chiaro che "l'Europa va cambiata, ma dal di dentro. Solo attraverso una vera Unione Europea - insiste ancora Bonometti - possiamo garantire lavoro e benessere alle nostre popolazioni".