Iliad: anche Xavier Niel a Milano per sbarco gruppo in Italia

Milano, 29 mag. - C'è anche il patron di Iliad, il magnate francese Xavier Niel, a Milano negli spazi Superstudio di via Tortona, per la presentazione ufficiale dello sbarco del gruppo di tlc francese in Italia. Niel tuttavia è stato defilato durante l'evento, lasciando il palco esclusivamente a Benedetto Levi, il 29enne Ad di Iliad Italia, che ha voluto rimarcare l'italianità della società, "una società italiana, fatta da italiani".

Nessuna preoccupazione per la grave situazione politica che si sta vivendo in queste ore nel nostro Paese: "non facciamo politica - ha detto Levi - siamo qua per lavorare, per agire e con la nostra offerta riportare potere d'acquisto agli italiani. Siamo qua, andiamo avanti per la nostra strada indipendentemente dalle questioni politiche".