Messina (IntesaSp): guardare economia reale forte, non a spread

Roma, 29 mag. - A guardare la finanza e lo spread invece dell'economia reale si rischiano "errori strategici assoluti", ha avvertito l'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia. "Non c'è nessuna correlazione fra lo spread e la forza di questo Paese", ha detto.

"Credo che quello che è importante è guardare ai fondamentali del Paese. L'economia reale del Paese è forte, in crescita, anche se con alcune disuguaglianze su cui lavorare, come la disoccupazione giovanile. In questo momento bisogna guardare all'economia reale e non all'economia finanziaria - ha detto Messina - perché sennò si rischia di commettere degli errori strategici assoluti. Non c'è nessuna correlazione fra lo spread e la forza di questo Paese".