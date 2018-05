Iliad investe oltre 1 miliardo in Italia anche per aste 5G

Milano, 29 mag. - Iliad sbarca da oggi in Italia dove investirà una cifra complessiva superiore al miliardi di euro che comprende anche i costi per partecipare alle prossime aste del 5G. Lo ha spiegato l'Ad di Iliad Italia, Benedetto Levi, a margine dell'evento di presentazione della nuova offerta del gruppo francese per l'Italia. "In generale gli investimenti sull'Italia certi sono superiori a 1 miliardi di euro nel medio termine, comprese le aste 5G", ha detto, spiegando che nella cifra sono compresi gli oltre 300 milioni già investiti l'anno scorso. Levi ha confermato che la società in Italia punta a raggiungere un break-even a livello di ebitda con una quota di mercato di poco inferiore al 10%. "Crediamo ci siano margini per ottenere a breve termine una quota di mercato sostanziale in Italia", ha detto.

oggi Iliad Italia conta più di di 200 persone: "nel medio termine puntiamo a creare piu di mille posti di lavoro tra lavoro diretto e indiretto". (segue)