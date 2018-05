Fastweb: benvenuto a Iliad, contributo a concorrenza

Roma, 29 mag. - Fastweb dà ad Iliad il benvenuto nel mercato italiano della telefonia mobile e registra con soddisfazione come il nuovo operatore abbia deciso di contribuire, allineandosi alla missione di Fastweb di abolire i costi nascosti per portare più trasparenza sul mercato a beneficio dei consumatori, all'obiettivo di offrire chiarezza agli utenti.

Impegnata su questo fronte da oltre un anno come primo operatore ad aver eliminato tutti i costi ancillari come la segreteria telefonica, il servizio "richiamami" o per la consultazione del credito residuo Fastweb confida che, come da tempo richiede, la presenza di un altro operatore allineato sullo stesso fronte contribuirà ad accelerare un intervento delle autorità di settore a vantaggio della concorrenza e della trasparenza del mercato.