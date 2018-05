Roma, 29 mag. - "Rinnovo a tutti voi l'invito a venire a Roma sabato 2 giugno, alle 19 in piazza della bocca della verità. Per noi questo sarà un momento pacifico e democratico in cui ci ritroviamo tutti insieme per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Chi vuole usare questo giorno per scopi violenti o di attacco è lontano dalla nostra idea di Paese". Lo scrive il leader M5s, Luigi Di Maio, su facebook.