Gelmini: Fi non voterà fiducia a governo Cottarelli

Roma, 29 mag. - "Non voteremo la fiducia al governo Cottarelli, siamo contrari ai governi tecnici non indicati liberamente dagli elettori nelle urne. Forza Italia è una forza politica responsabile, ma non condividiamo questa scelta. L'incarico per tentare di formare un governo, lo abbiamo detto in più d'una occasione durante questa crisi, doveva andare a Salvini e al centrodestra unito. Si è ritenuto di non perseguire questa strada, si sono scelti altri percorsi, tutti finiti male. A questo punto la parola torni al più presto ai cittadini. Noi, con Berlusconi in campo e candidato, siamo pronti". Lo ha detto Maria Stella Gelmini al direttivo di Fi.