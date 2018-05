Visco: per le banche serve correttezza sostanziale con clienti

Roma, 29 mag. - Le banche devono avere comportamenti di "correttezza sostanziale" nei confronti dei clienti. Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo cui "tra le sfide" per gli istituti di credito "ci sono anche quelle della correttezza sostanziale dei comportamenti nei confronti della clientela e del rispetto della legalità. In più casi un'insufficiente attenzione ai profili di trasparenza e una difformità tra i prodotti collocati e le esigenze finanziarie dei sottoscrittori, gravi di per sè, hanno amplificato gli effetti delle crisi".

"Preservare la fiducia dei clienti - ha aggiunto Visco nelle Considerazioni finali - è un dovere degli intermediari; è anche uno strumento per accrescere la capacità competitiva; è essenziale per la sostenibilità delle strategie delle banche nel nuovo contesto operativo e di mercato".