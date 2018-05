La Civiltà cattolica ha recensito l'ultimo libro di Cottarelli

Città del Vaticano, 29 mag. - La Civiltà cattolica ha pubblicato nel suo ultimo numero, uscito il 21 maggio - dunque prima dell'incarico a formare un Governo che gli ha conferito il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - una recensione all'ultimo numero di Carlo Cottarelli.

Nel volume "I sette peccati capitali dell`economia italiana" (Feltrinelli), uscito di recente, l'economista da ieri incaricato premier analizza natura e possibili soluzioni di evasione fiscale, corruzione, eccesso di burocrazia, lentezza della giustizia, crollo demografico, divario tra Nord e Sud e difficoltà a convivere con l`euro.

"L`esperienza internazionale maturata dall`Autore in diversi ambiti, tra cui il Fondo Monetario Internazionale, unita a quelle altrettanto significative nazionali, corrobora le considerazioni di questo interessante volume, sia con raffronti e riferimenti su scala internazionale, sia con gli insegnamenti tratti dalle lezioni apprese direttamente sul campo", si legge nella nota di recensione pubblicata sul quindicinale dei gesuiti. "Con il risultato di offrire al lettore un impianto concettualmente solido e robusto, utile per capire e approfondire le ragioni delle mancanze del nostro Paese in campo economico", che in conclusione ricorda le due avvertenze finali lanciate da Cottarelli: "Un invito a non indugiare nel porre mano alle riforme, prima che si verifichi un nuovo possibile shock internazionale; e un monito ad agire con le riforme, ottenendo previamente 'un forte consenso dell`opinione pubblica'. Un monito (in cui riecheggiano le parole e l`insegnamento di un maestro, Piero Gobetti) per imboccare ora la strada giusta e non quella sbagliata, come purtroppo avvenne un secolo fa".