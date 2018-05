Gelmini: per Fi e Berlusconi stella polare è centrodestra unito

Roma, 29 mag. - "Per Forza Italia e per Berlusconi la stella polare resta il centrodestra unito. Alle prossime elezioni vogliamo presentarci agli italiani con la stessa coalizione - supportata da un programma già condiviso con gli alleati - che lo scorso 4 marzo è risultata la più votata. Berlusconi è colui che ha inventato in centrodestra, Forza Italia, insieme a Lega e Fratelli d'Italia, rappresenta il centrodestra". Lo ha detto Maria Stella Gelmini al direttivo di Fi riunito oggi a Montecitorio.

"Vogliamo presentarci uniti per vincere, e per tornare a Palazzo Chigi. L'unico governo che può davvero far ripartire il Paese è quello di centrodestra, con le nostre ricette per la crescita, per l'occupazione, per la sicurezza, per la famiglia", ha aggiunto la capogruppo azzurra alla Camera.