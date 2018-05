Di Battista parte per Usa: Pronto a tornare per elezioni

Roma, 29 mag. - La famiglia Di Battista è partita questa mattina per gli Stati Uniti, come aveva annunciato l'ex parlamentare nei mesi scorsi. L'esponente M5s ha ribadito ai microfoni di Fanpage.it che intende tornare per la campagna elettorale in caso di voto anticipato. "Avevo altri progetti per la mia vita - ammette prima di varcare l'ingresso dell'aeroporto - ma nel caso di voto anticipato nella realtà attuale non posso non tornare".

E riguardo all'impeachment nei confronti di Mattarella, Di Battista conferma la volontà del movimento di denunciare il Presidente della Repubblica: "Le scelte economiche dei partiti che si mettono insieme, firmano un accordo programmatico sono scelte sovrane, Il Presidente della Repubblica non deve mettere bocca su sta roba qua".