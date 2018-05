Chiamparino: non rispettare Mattarella è vulnus democratico

Torino, 29 mag. - "Non rispettare l'orientamento di Mattarella e' un vulnus democratico". Cosi' Sergio Chiamparino, presidente della Regione Piemonte, ha replicato ai consiglieri del M5S, che hanno preteso in aula del Consiglio regionale le scuse di Nino Boeti, presidente dell'assemblea regionale che ieri ha definito i Cinquestelle e la Lega "forze antidemocratiche".

"Siamo davanti ad una crisi complessa e drammatica. Per questo ieri ho dato piena solidarietà al capo dello Stato, di fronte ad attacchi di stampo demagogico e populista, ma non accuso alcun partito di essere tale" ha premesso Chiamparino, che ha parlato "di reazioni scomposte" non solo sui social, ma anche da parte di chi ha resonsabilita' istituzionali.

"C'e' stato un vulnus democratico, che consiste nel non rispettare quell'equilibrio dei poteri tra presidente della Repubblica e parlamento, che è l'essenza della democrazia e dello stato di diritto" ha rimarcato Chiamparino.

"E' la prima volta nella storia della repubblica che un orientamento del Presidente della repubblica non viene accolto. Questo e' il vulnus democratico, che non mette in discussione la natura democratica dei partiti, ma che ci deve fare allarmare" ha sostenuto Chiamparino, invitando a sostenere Mattarella al di la' delle forze politiche "perché significa sostenere la Costituzione". Frase che ha scatenato un certo brusio dai banchi dei Cinquestelle in Consiglio regionale del Piemonte.

"Sarebbe utile che il 2 giugno in piazza Castello a Torino attorno alla bandiera italiana e a quella europea si raccogliessero tutti i rappresentanti politici, al di la' di colore e appartenenza" ha sollecitato Chiamparino.