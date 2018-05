Governo, Cangini: (Fi): Salvini utile strumento Germania

Roma, 29 mag. - "Matteo Salvini sarebbe diventato utile strumento in mani tedesche e semmai l'alleanza tra la Lega e il M5S da tattica dovesse diventare strategica il gioco sarebbe fatto. C'è solo da sperare che Giggino Di Maio abbia capito di essere stato usato". Lo sostiene in un intervento su Libero il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.

"La Germania vede montare le richieste di revisione della governance economica europea, teme che a breve si renderà necessaria la collettivizzazione del crescente debito pubblico italiano e prima che ciò accada fa il possibile per spingerci fuori dalla moneta unica. Perciò agitano drappi rossi davanti agli occhi dei partiti italiani più critici, lo fanno nella speranza che si assumano la responsabilità di una rottura unilaterale. A quel punto - osserva Cangini - cavoli nostri".

"Appare evidente - aggiunge il senatore forzista - che Salvini, consapevole dell'impossibilità di onorare le promesse fatte, puntava alle elezioni sin dall'inizio delle consultazioni. Infatti, si è a lungo rifiutato di chiedere il preincarico per formare un governo di centrodestra, ha sfidato la Nato e l'Europa prima che ci fosse un governo che gli desse la forza per sostenere la sfida, ha puntato su Savona che, a torto o ragione, non sarebbe passato anziché affidare l'Economia al fido Giorgetti. Un governo Lega-M5S porterebbe allo sfascio e farebbe il gioco della Germania. Un governo di centrodestra - conclude Cangini - avrebbe la credibilità per esigere dall'Europa quei cambiamenti invocati non solo dai popoli, non solo dai partiti cosiddetti sovranisti, ma anche da miti economisti come Giorgio La Malfa".