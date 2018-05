Grimoldi (Lega): cittadini spediscano tessere elettorali al Quirinale

Roma, 29 mag. - "Dato che il nostro voto dello scorso 4 marzo non è servito a nulla, visto che è stato invalidato dal presidente Mattarella che ha deciso di bloccare la nascita del nuovo Governo, del Governo espressione del voto, bocciando il nome scelto per il ministero dell'Economia, e dato che ormai a decidere chi deve governarci non sono i cittadini ma i soliti poteri forti di Berlino, Bruxelles ecc ecc allora nelle prossime ore chiederemo ai cittadini, iniziando da quelli lombardi, di inviare le loro tessere elettorali al Quirinale: sommergiamo il Colle con le nostre tessere, a questo punto inutili, tanto a cosa serve votare se poi Mattarella decide in base a quello che gli ordinano i poteri forti? Per cui, visto che il nostro voto non serve, restituiamo le nostre tessere elettorali a Mattarella, spedendole tutte la Quirinale." Lo dichiara Paolo Grimoldi, deputato della Lega e Segretario della Lega Lombarda.