Di Battista: doppio mandato? Questa legislatura non è mai partita

Roma, 29 mag. - "Il mio ruolo alternativo a quello di Di Maio? La forza del Movimento è un legame indissolubile che c'è tra me è Luigi. Per me Luigi è un esempio. Il vincolo del doppio mandato? Questa legislatura per quanto mi riguarda non è partita, per cui tutti coloro che sono stati eletti per questa legislatura che non è partita, per quanto mi riguarda hanno il pieno diritto di ricandidarsi". Lo ha detto Alessandro Di Battista, del Movimento 5 Stelle, intervistato da Agorà, la trasmissione di Rai3 condotta da Serena Bortone.