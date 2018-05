Visco: irrinunciabile ridurre debito, più deficit non è utile

Roma, 29 mag. - Ridurre l'incidenza del debito pubblico sul Pil "è un obiettivo irrinunciabile". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo cui "in una fase espansiva e con una politica monetaria ancora molto accomodante non è utile aumentare il disavanzo. A fronte di un temporaneo impatto positivo sulla domanda, reso peraltro incerto dal possibile materializzarsi di tensioni finanziarie, si avrebbero ripercussioni negative persistenti sul debito e sulla spesa per interessi".

"Alla fine dell'anno scorso - ha spiegato Visco nelle Considerazioni finali - il debito pubblico italiano era pari a quasi il 132% del Pil. È un valore molto elevato rispetto al passato; supera di oltre 50 punti percentuali quello medio del resto dell'area euro; costituisce un elemento di freno e la principale fonte di vulnerabilità per l'economia".