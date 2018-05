Iliad sbarca in Italia: super offerta a 5,99 euro al mese

Milano, 29 mag. - Il gruppo di tlc francese Iliad sbarca ufficialmente oggi in Italia con una super offerta nel mobile di 5,99 euro al mese. L'annuncio è stata fatto dall'Ad di Iliad Italia, Benedetto Levi, nel corso della presentazione a Milano. "Questa è la rivoluzione, vogliamo cambiare davvero il settore e mettere le persone al centro", ha detto.

Nel dettaglio, l'offerta include minuti illimitati verso tutti gli operatori in Italia e sms illimitati in Italia, Internet a 30GB al mese con una copertura 4G su tutto il territorio nazionale. Anche in Europa nell'offerta sono inseriti minuti e sms illimitati e 2GB al mese. Ci saranno inoltre chiamate illimitate verso 65 destinazioni in tutto il mondo. L'offerta, ha spiegato Levi, "è totalmente senza vincoli, senza costi di recesso, siete liberi di andare via quando volete". "Questa offerta ve la garantiamo per sempre", ha aggiunto. L'offerta è disponibile per il primo milione di utenti. (segue)