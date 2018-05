NC Awards, PubliOne: siamo l'Ippocrate della comunicazione

Roma, 29 mag. - PubliOne si aggiudica il premio dell`Agenzia di Comunicazione emergente dell`Anno agli NC Awards, la prestigiosa vetrina, di scena domani a Milano al teatro Puccini, di tutto ciò che gira attorno alla comunicazione nel nostro paese.

"Un balzo poderoso che passa dall`antico mondo greco - segnala una nota -. Ovvero nel voler rappresentare, con una suggestiva metafora, l`Ippocrate della comunicazione moderna. E così ha trasformato il giuramento medico, in un patto di servizio con le aziende che la scelgono". Due gli ingredienti della ricetta vincente di PubliOne: l`ingresso di figure professionali di grande spessore come Giovanni Pizzigati, direttore creativo operativo, e Roberta Gasperoni strategic planner e l`espansione, in maniera esponenziale, delle partnership con le aziende private e l`arrivo sempre più numeroso delle istituzioni pubbliche.

Loris Zanelli, Ceo dell`agenzia, corre veloce e inanella non solo il prestigioso progetto `No Cyberullismo` con Unieuro e Polizia di Stato, ma anche la promozione della prestigiosa nomina di Forlì a Città Europea dello Sport. "Non mancano - aggiunge Zanelli - i riconoscimenti anche negli aspetti di business puro. Esempio la promozione del `vecchio Amaro del Capo` che è valso il terzo posto, sempre degli NC Awards nella speciale categoria delle `Bevande alcoliche e Analcoliche`. E fondamenti del successo sono quelli scolpiti nella filosofia aziendale". " Vicinanza assoluta ai partner che non sono solo, semplicemente, clienti ma veri interlocutori" spiega il presidente Alessandro Bianca. E, ovviamente, un continuo adeguamento tecnologico nell`era dell`omnicanalità e del big data a cui però non fare mai mancare la creatività. "Fantasia , emozione, ispirazione: ecco i tre aspetti che fanno la differenza con chi vive la comunicazione come un semplice prodotto `usa e getta`.

"Personalizzare per emozionare chi vede il prodotto o l`attività di una istituzione; questa è la parola d`ordine di PubliOne - dice la vice presidente Elena Rabini neo presidente dei Giovani Industriali di Forlì-Cesena - E è così che si raggiungono queste vette. In cima al mondo della comunicazione".