Piemonte, presidente Consiglio si scusa con Lega e Cinquestelle

Torino, 29 mag. - Botta e risposta in Consiglio regionale del Piemonte tra il presidente dell'aula Nino Boeti e i Cinquestelle, dopo il naufragio del governo Lega-Cinquestelle. In apertura del Consiglio, Francesca Frediani, capogruppo in Consiglio del M5S, ha preteso le scuse di Boeti, che ieri ha definito Lega e Cinquestelle "forze antidemocratiche". Frediani ha parlato di "gravi affermazioni" e ha precisato: "noi amiamo la Costituzione e la democrazia. Boeti porti rispetto a quei cittadini che nel pieno esercizio della democrazia hanno dato fiducia ai Cinquestelle. Da Boeti e Chiamparino esigiamo delle scuse, che andrebbero rivolte ai cittadini" che hanno votato i pentastellati.

Boeti da parte sua si e' scusato: "Ho definito forze antidemocratiche Cinquestelle e Lega, non lo credo e non lo penso e non ho difficolta' a scusarmi rispetto al merito dei partiti". Altra cosa e' il metodo, ha rimarcato Boeti: "nell'attaccare il capo dello Stato il metodo e' stato antidemocratico".

Scuse accettate hanno sottolineato i pentastellati Frediani e Davide Bono. "Non si confondano i commenti sui social da parte di sconosciuti con il comportamento degli esponenti di rilievo di Lega e Cinquestelle. Mi sembra che rispettare la Costituzione sia sempre stato un nostro pallino, altri erano coloro che volevano cambiarla"ha ammonito Bono, secondo cui "il niet di Mattarella e' stato sui temi, che non riguardavano l'uscita dall'euro, ma il far valere di piu' il peso dell'Italia in Europa, cosa che i governi precedenti non hanno fatto pesare a sufficienza".