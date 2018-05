Visco: «Reddito di cittadinanza non scoraggi ricerca lavoro»

ROMA - I nuovi strumenti di sostegno alle persone in difficoltà, come il reddito di cittadinanza, non devono scoraggiare la ricerca di lavoro. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali. «Le risorse - ha sottolineato Visco - rese disponibili con l'avvio del reddito di inclusione, uno strumento di reddito minimo, consentono di coprire circa il 40% delle famiglie in povertà assoluta. Nel procedere a un suo rafforzamento, o all'adozione di altri provvedimenti, oltre a evitare di scoraggiare la ricerca di un lavoro regolare, bisognerà prestare attenzione alle conseguenze sui conti pubblici».