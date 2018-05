Avvenire: da Salvini e Di Maio «attentato» ai portafogli degli italiani

ROMA - «C'è solo una spiegazione per la mancata nascita del governo gialloverde del professor avvocato Giuseppe Conte: i due leader politici che ne avevano costruito a tavolino programma e compagine ministeriale, cioè Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non l'hanno voluto più. O, almeno, non l'hanno più voluto così come l'avevano ufficialmente presentato e congegnato. Non c'è altra spiegazione». Così il Direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, in un editoriale di prima pagina intitolato «Attentato all'intelligenza».

PRETESTI - Per il quotidiano della Conferenza episcopale italiana, infatti, «si è cercato un pretesto per far saltare in aria la XVIII legislatura e, a tutti i costi, lo si è voluto trovare. Arrivando addirittura a chiamare questo pretesto 'attentato alla Costituzione'. Purtroppo, invece, si tratta di un attentato all'intelligenza degli italiani e, forse, anche ai loro portafogli. Perché in ballo dietro slogan e facilonerie sull'Unione Europea (che siamo anche noi) e sulla moneta comune (che è anche nostra) e sul debito pubblico (che è affar nostro, ma che la scelta europea ha reso più sostenibile anche se non meno pesante) ci sono davvero i risparmi delle famiglie, l'esistenza e lo sviluppo di imprese grandi e piccole, il lavoro e i servizi essenziali per noi e i nostri figli».

ASSEDIO AL QUIRINALE - Per Taquinio, la campagna elettorale «per gli uni e per gli altri, non sarà più centrata sugli slogan suggestivi e irrealizzabili di inizio 2018 - 'reddito di cittadinanza' per il M5s, 'flat tax al 15%' per la Lega - ma su una drammatica scelta 'Europa sì-Europa no', 'euro sì-euro no' oltre che - c'è da temere, se non si saprà raffreddare e archiviare l'assurdo, pericoloso e a tratti indegno 'assedio al Quirinale' che continua a venire inscenato in queste ore - su una radicale messa in questione degli equilibri istituzionali garantiti dalla Carta del 1948 e dai Trattati che hanno costruito negli anni il ruolo dell'Italia sulla scena continentale e mondiale». E ora "il presidente Mattarella, con l'incarico di servizio al professor Carlo Cottarelli, ha aperto una via 'neutrale' all'uscita dalla più paradossale delle crisi. Sino all'ultimo la speranza sarà che i signori della politica sappiano usarla al meglio. Nonostante tutto».