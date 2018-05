Salvini su twitter contro Mattarella: "Poteri forti..."

Roma, 29 mag. - Matteo Salvini polemizza ancora con il capo dello Stato, il leader della Lega sceglie Twitter per pubblicare un post in cui dice: "Bambino contro poteri forti, vince bambino". Poi l'hashtag: "Io sto con Fabio".

Fabio è il bambino di una scuola in visita al Quirinale che compare in un video postato da Salvini. Il bambino chiede al presidente: "Quando le capita di firmare degli atti che non gli piacciono, come si comporta?".

Mattarella risponde: "E' una bella domanda. Quando mi arriva un provvedimento o una legge del Parlamento o un decreto del governo, anche se non lo condivido appieno ho il dovere di firmarlo. Anche se la penso diversamente devo accantonare le mie posizioni personali. Se non firmassi andrei contro la Costituzione. C'è un caso in cui posso, anzi devo, non firmare: quando arrivano leggi o atti che contrastano palesemente, in maniera chiara con la Costituzione".