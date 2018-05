Crisi politica e mercati, l'Italia sulla stampa internazionale -4

Roma, 29 mag. -

FAZ

La Faz punta sulla reazione dei mercati alal crisi istituzionale in Italia. "Fino ad ora la reazione dei mercati alla crisi politica in Italia non era estrema. Ma oggi si è fatta seria".

DIE ZIET

In un pezzo video, Die Ziet riporta un commento della cancelliera Angela Merkel. "Merkel collaborerà con ogni governo italiano", si spiega. "L'Italia è un partner importante dell'Ue", ha detto la cancelliera ipotizzando colloqui difficili. "Ma ha funzionato anche con la Grecia".

SUDDEUTSCHE ZEITUNG

"Tra paura e speranza, l'Unione europea guarda con preoccupazione all'Italia", scrive invece la Suddeutsche Zeitung.