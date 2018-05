Crisi politica e mercati, l'Italia sulla stampa internazionale -3

Roma, 29 mag. -

LE MONDE

Per Le Monde "l'Italia precipita in una grande crisi politica". E' questo il titolo con il quale il giornale francese apre la sua ultima edizione. In seconda e terza pagina c'è un ampio racconto di quanto è accaduto e un profilo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

EL PAIS

"Mattarella ci riesce" è intitolato un commento del quotidiano spagnolo El Pais. "Il presidente dell'Italia, Sergio Mattarella, ha dimostrato decisione e coraggio nell'applicare i poteri conferitigli dalla Costituzione per porre il veto alla nomina come ministro dell'Economia di Paolo Savona, un populista eurofobo, che sostiene l'uscita dall'euro, moneta che definisce una 'gabbia tedesca' e un 'errore storico'".(Segue)