Crisi politica e mercati, l'Italia sulla stampa internazionale -2

THE GUARDIAN

L'ex ministro del'Economia greco Yanis Varoufakis, in un commento, scrive che il presidente Mattarella, "con la sua scelta di primo ministro...ha fatto un regalo all'estrema destra".

BBC

La BBC, nel dare notizia della scelta di Carlo Cottarelli come premier incaricato, spiega anche che la prospettiva è il ritorno rapido alle urne. "(...) elezioni anticipate sono esattamente quel che i due partiti populisti vogliono, perché danno loro la chance si trovare consenso alla loro rivendicazione che gli establishment italiano e più ampiamente europeo si sono messi di traverso alla volontà del popolo".

FINANCIAL TIMES

Il Financial Times apre la prima pagina con la vicenda italiana, sottolineando l'agitazione dei mercati di fronte alla crisi politica che si sta prolungando. Il giornale finanziario britannico sottolinea come i tentativi del premier incaricato Cottarelli di rassicurare le piazze finanziarie non abbia avuto esito.