Crisi politica e mercati, l'Italia sulla stampa internazionale

Roma, 29 mag. - Le vicende della crisi politica italiana sono trattate con grande rilievo su molti giornali internazionali.

Ecco una breve rassegna dei più significativi.

NEW YORK TIMES

"Cosa accadrà ora all'Italia?" si chiede oggi il New York Times con un articolo di analisi firmato da Beppe Severgnini. Dopo aver fatto la cronaca di quanto accaduto, l'articolo si chiede appunto cosa accadrà: "La democrazia italiana sta per crollare, allora? Naturalmente no. Giusto o sbagliato che fosse, i mercati finanziari e il resto d'Europa si sono convinti che il governo proposto fosse una minaccia esistenziale; ora che è stato messo da parte, faranno tutto quello che possono per impedirne il ritorno".

WASHINGTON POST

Per il Washington Post "l'establishment reagisce". Tuttavia la scelta del presidente della Repubblica Sergio Mattarella di non validare la candidatura di Paolo Savona come ministro dell'Economia e le conseguenti dimissioni del premier incaricato, aprono uno scenario d'incertezza. "Sembra plausibile - spiega il WP - che la Lega possa catturare sostegno ulteriore sia dal centrodestra sia anche dal Movimento cinque stelle, emerso come il più influente attore nella politica italiana. Il centrosinistra, come altre controparti altrove in Europa, si è trasformato in un osservatore politico, mentre il paese può barcollare verso una sorte di nazionalismo illiberale già visto più a Est". (Segue)