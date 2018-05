Visco: controllare fintech, cybersicurezza e "criptoattività" -2

Roma, 29 mag. - Al tempo stesso "le nuove tecnologie accrescono la produttività e ampliano le possibilità di scelta degli utenti, ma è necessario porre la dovuta attenzione alle possibili conseguenze negative. In un sistema ormai immerso nella tecnologia digitale i danni causati dagli attacchi informatici possono trascendere la dimensione individuale e assumere rilevanza sistemica", ha avvertito ancora il governatore di Bankitalia.

"Anche una diffusione non controllata di 'cripto-attività' di natura digitale può comportare rischi per la protezione del consumatore e favorire attività illecite, in prospettiva può costituire una minaccia per la stabilità finanziaria".