Visco fa eco a Draghi: Ue si doti di nuovi strumenti anticrisi

Roma, 29 mag. - L'Europa deve "rivedere" i suoi strumenti anticrisi e "crearne di nuovi, comuni, per affrontare shock economici e finanziari, in un contesto in cui quelli nazionali sono deboli o indisponibili". Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, facendo eco a un recente appello del presidente della Bce Mario Draghi, che invocava appunto nuovi strumenti anticrisi nell'area euro.

"Dopo le riforme degli scorsi anni, ulteriori progressi sembrano al momento bloccati dalla preoccupazione per le vulnerabilià finanziarie, pubbliche e private, accumulate durante la crisi e dalla sfiducia reciproca". Ha detto Visco nelle considerazioni finali della relazione annuale. "E' una situazione difficile che possiamo superare ponendo le condizioni per compiere in futuro quei passi che oggi possono apparire impossibili".