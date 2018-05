Visco: banche italiane hanno nettamente ridotto divario Npl su Ue

Roma, 29 mag. - Le banche italiane hanno "nettamente ridotto" il divario in termini di crediti deteriorati che hanno rispetto alla media europea. Lo ha rilevato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle considerazioni finali alla relazione annuale. "Secondo i dati della Bce, a fine 2017 l'incidenza dei crediti deteriorati delle banche significative italiane sul totale dei prestiti, incluse le esposizioni interbancarie e verso le Banche centrali, era pari all'11,1 per cento in termini lordi, a fronte di una media del 4,1 per cento per gli altri gruppi significativi dell'area euro".

"Al netto delle rettifiche di valore - ha detto ancora Visco - le incidenze erano pari, rispettivamente, al 5,9 e al 2,4 per cento. Il divario, sebbene consistente, si è ridotto nettamente nell'ultimo biennio" e questo calo riflette il "forte aumento delle cessioni" favorito anche dal contesto economico.