Roma, 29 mag. - Aumentare il debito pubblico "vuol dire accollare" alle prossime generazioni "quello che oggi non si vuole pagare". Lo ha sottolineato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nelle Considerazioni finali. "Non sono le regole europee il nostro vincolo - secondo Visco - è la logica economica. A essa è strettamente connesso l'obbligo, che tutti abbiamo, di non compromettere il futuro delle prossime generazioni".