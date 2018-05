Roma, 29 mag. - Si aggrava ulteriormente la dinamica sui mercati in Italia: a metà mattina lo spread tra Btp e Bund tedesco vola a 301 punti sulla scadenza decennale, con i tassi in rialzo di 55 punti base a 3,24 per cento. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse-Mib cade del 3,21%.