Gelmini a Salvini: «Alle elezioni Centrodestra resta unito?»

ROMA - Forza Italia andrà alle elezioni con Matteo Salvini dopo avere cambiato la legge elettorale, ma su questo il leader della Lega dovrebbe dire parole chiare. Lo dice la capogruppo Fi alla Camera Mariastella Gelmini in una intervista al 'Sole 24 ore'. «Noi siamo stati di una lealtà assoluta. Abbiamo prima chiesto l'incarico per Salvini e poi, sia pur tra mille dubbi, gli abbiamo dato il via libera al governo con il M5s senza mettere in discussione l'alleanza. Adesso c'è da riportare gli italiani al voto e vincere sul programma che assieme avevamo già presentato il 4 marzo e che ci aveva incoronato vincitori».

«Dobbiamo tornare al voto il prima possibile - dice - ma a condizione di aver messo in sicurezza i risparmi degli italiani e con una nuova legge elettorale che consenta al Paese di essere governato. Alle elezioni quindi dobbiamo arrivarci solo dopo aver sterilizzato le clausole di salvaguardia per evitare l'aumento dell'Iva e la legge di bilancio».

Ci sarà «un governo in carica per gli affari correnti e per risolvere i problemi più urgenti e quelli che ho elencato oggettivamente lo sono. Tanto per essere chiari: non sto dicendo che bisogna votare l'anno prossimo ma facciamo queste tre cose. E poi torniamo davanti agli elettori. Queste sono ore in cui la saggezza si traduce in prudenza».

L'impeachment per Mattarella? «Non ci sono i presupposti. Il presidente può certo essere criticato ma ha agito nell'ambito delle sue prerogative. La tutela dei risparmiatori è prevista dalla Costituzione e in un Paese con 2.300 miliardi di debito il ministro dell'Economia ne è il garante. Detto questo non entro nel merito e diamo la parola agli italiani».

È certo che il centrodestra si presenterà unito alle urne? «Vorremmo una parola di chiarezza da Salvini. Che finora non c'è stata. Per noi non ci sono dubbi».