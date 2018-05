Renzi: «Alle elezioni giocherò da mediano»

ROMA - Le elezioni anticipate sono «una gigantesca opportunità per il PD» e Matteo Renzi intende dare una mano giocando «da mediano». L'ex leader Pd lo ha spiegato a «Circo Massimo» su Radio Capital. «Si può costruire un fronte ampio contro gli sfascisti istituzionali. Ora è il momento di mettersi in gioco».

VOGLIO GIOCARE DA MEDIANO - Renzi precisa: «Non ripartiamo con Renzi sì, renzi no, io sarò in campo a dare una mano. Se gioco mediano stavolta va bene lo stesso. Ho giocato centravanti alle europee e alle politiche. Adesso non mi interessa aprire una discussione su me, sul contenitore o sulle primarie. A me va bene qualsiasi tipo di soluzione. Io voglio giocare da mediano ma questa è una sfida pazzesca perchè per la prima volta in 40 anni l'Italia va a votare dopo 4 mesi».