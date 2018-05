Toninelli: «Salvini pavido se non ci viene dietro su impeachment»

ROMA - La scelta di chiedere l'impeachment per Sergio Mattarella è un modo di «parlamentarizzare la questione» e «contenere la rabbia» per evitare che «qualche imbecille faccia qualcosa di non corretto» e Matteo Salvini si dimostrerebbe «pavido» se non sostenesse l'iniziativa. Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, parlando a «6 di Radio 1».

PARLAMENTARIZZARE LA QUESTIONE - «E' stata strattonata la Costituzione - ha spiegato - è giusto che cerchiamo con tutte le nostre forze di mantenere in un circuito democratico quanto abbiamo subito coinvolgendo tutte le persone he ci hanno seguito, che ci conoscono, che sapevano che eravamo e siamo nel giusto».

«A me - ha aggiunto - interessa la coerenza ed essere dalla parte dei cittadini. Abbiamo voluto parlamentarizzare questa responsabilità costituzionale del presidente perché altrimenti fuori ci poteva essere qualche imbecille che faceva qualcosa di non corretto».

LEGA UNICO INTERLOCUTORE - Per Toninelli «parlamentarizzarla significa riuscire a limitare la rabbia, a democratizzare la rabbia, e se per caso Salvini non ci dovesse venire dietro significa che ha paura è che è un pavido' Infine, nella prospettiva di nuove elezioni a Settembre, sulla possibilità che si crei nuovamente un'alleanza Lega-M5s, Toninelli conclude: 'La Lega è certamente meglio del Pd che non ha voluto nemmeno voluto venire al tavolo con M5S a discutere di temi. Se gli altri interlocutori sono ai livelli del Pd, la Lega è l'unico interlocutore con cui fare qualcosa se non dovessimo raggiungere la maggioranza assoluta di consensi».