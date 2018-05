Grillo: «C'è chi vuole vivere inginocchiato alle ragioni della finanza e chi non lo vuole»

ROMA - E' un Beppe Grillo in versione pompiere quello che scrive oggi sul «Fatto Quotidiano». Il leader M5s firma un intervento dal titolo «Stiamo calmi, è solo la politica. Finalmente si torna a parlarne» in cui non ci sono attacchi al capo dello Stato: «Mattarella ha intortato le cose oppure ha fatto lo sgambetto alla democrazia? Lo vedremo, ma quello che invece è sicuro riguarda il cuore della contesa: c'è chi vuole vivere inginocchiato alle ragioni della finanza e dei suoi azzardi e chi non lo vuole».

SEMPLICEMENTE POLITICA - «Quello che ne seguirà - aggiunge Grillo - si chiama semplicemente politica: il confronto fra interessi diversi combattuto con mezzi diversi dalla violenza, dopo aver denudato la casta questo era il nostro obiettivo più importante: un paese che tornasse a porsi i temi che contano per il suo futuro. Certo, sarebbe stato meglio non perdere altro tempo a cottarellarci al sole filtrato da un'aria così difficile da respirare, ma il confronto proseguirà: questa è la politica, bellezze. In alto i cuori».