Roma, 29 mag. - Dopo un'apertura in calo del 2%, Piazza Affari ha recuperato un po' di terreno accorciando le perdite e registrando un -1,40%. Poi il Ftse Mib ha segnato di nuovo un -1,80%.

Sotto pressione in Borsa le banche con Intesa San Paolo che vede un calo di oltre il 4%, Unicredit a -3,24%, Ubi banca tocca -4%, Bper a -2,76% e Bpm a -2,49%. Scivolone anche per Poste in rosso del 4%.