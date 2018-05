Giorgetti: io all'Economia non andavo bene, fedele a linea Lega

Roma, 29 mag. - Giancarlo Giorgetti non poteva guidare il ministero dell'Economia, il capogruppo leghista alla Camera lo dice in due interviste - a Repubblica e al Corriere della sera - spiegando che Paolo Savona rappresentava "il dna" del governo Conte che non è poi nato e che verrà riproposto come ministro se la Lega vincerà le elezioni.

Giorgetti nega piani per uscire dall'euro: "Se la strategia fosse stata quella che portava all'uscita dall'euro io non l'avrei sostenuta".

Drastico il giudizio su Carlo Cottarelli: "Scegliere lui è stato uno schiaffo a chi ha vinto le elezioni il 4 marzo".

Il capogruppo leghista boccia invece l'idea dell'impeachment per Sergio Mattarella: "Sarebbe un manifesto senza nessuna conseguenza pratica".

Nessuna decisione, invece, sulle allenze per le prossime elezioni: "Non lo so. Qui c'è stato un terremoto, una discontinuità storica nella politica sta riposizionandosi su categorie nuove, popolo contro elite. Magari si andrà a finre su binari consueti, ma io ho la sensazione che chi fa politica da tempo non colga la trasformazione italiana".