Renzi: lo spread che sale è la «Salvini-tax»

ROMA - Lo spread che sale è una «Salvini-tax», lo afferma Matteo Renzi su Facebook. «Oggi i giornali riportano come fosse pronto un piano per uscire dall'Euro in un weekend, il terribile Piano B che ha spaventato i mercati. Il fine settimana c'è chi pensa di andare a Viareggio, chi a Fregene, chi a uscire dall'Euro, stampando una nuova lira: pazzesco. La conseguenza è che la povera gente pagherà il costo di questa scelta scriteriata dei consiglieri di Salvini e di qualche aspirante Ministro».

SALVINI-TAX - Continua Renzi: «Rate dei mutui variabili più alte, accesso al credito più difficile. Altro che Flat Tax, lo spread è la vera SalviniTax. E la colpa non è della cancelliera tedesca ma di qualche cialtrone nostrano. Muoviamoci, amici. Le prossime elezioni saranno fondamentali. Avanti insieme».