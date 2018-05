Commissaria Ue Vestager:non c'è stata alcuna interferenza su Italia

Roma, 29 mag. - "Non c`è stata alcuna interferenza di Bruxelles nel processo politico in corso in Italia". Margrethe Vestager, commissaria europea alla concorrenza, liquida in un'intervista su "La Stampa" come "teorie cospirative" le accuse rivolte al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che secondo Lega e M5S avrebbe stoppato il governo Conte su pressione dell`Unione europea.

"Siamo in modalità "wait and see", aspettiamo e vediamo. Gli elettori hanno espresso le loro preferenze votando, hanno eletto un Parlamento e adesso spetta all`Italia decidere che governo ci deve essere. Non tocca assolutamente a noi interferire o dare giudizi. Di certo lavoreremo con il governo che sarà in carica", ha sottolineato.