Renzi: Di Maio e Salvini si sono inventati alibi Savona

Roma, 29 mag. - Il governo Lega-M5s non è nato perché Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno cercato un "alibi" per evitare di dover mantenere promesse irrealizzabili. Lo ha detto Matteo Renzi parlando a 'Circo Massimo' su Radio Capital.

Per l'ex leader Pd non è affatto scontato che alle elezioni vinceranno Lega e M5s: "Non sono per niente d'accordo. Salvini e Di Maio da 85 giorni tengono in ostaggio l'Italia e non hanno combinato niente, non perché Mattarella ha detto no su un ministro, ma solo perché la marea di promesse fatte era troppo alta per poter essere rispettata. Hanno avuto paura e si sono inventati l'alibi di Savona. Non credo che vinceranno le prossime elezioni. Perchè gli italiani non saranno carne da esperimento per i loro giochini. Quella profezia non si avvererà".