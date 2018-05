Torino, in centinaia in piazza a sostegno di Mattarella

Torino, 28 mag. - Centinaia di persone sono scese in presidio nel tardo pomeriggio in piazza Castello a Torino, davanti alla Prefettura, raccogliendo l'appello lanciato dal Pd, per manifestare sostegno al Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella. Una manifestazione pacifica, in cui si è intonato l'Inno nazionale e "Bella ciao", In piazza sventolavano bandiere del d, di Leu e dei Radicali: una risposta da parte delle forze della sinistra al presidio organizzato ieri sera dai Cinquestelle, nello stesso luogo a Torino, dopo che Giuseppe Conte ha rimesso il mandato a formare il governo.

"Questo e' un momento importante di resistenza democratica. La Costituzione è sotto attacco bisogna resistere e reagire", ha ribadito il segretario torinese del Pd, Mimmo Carretta. Da Stefano Lo Russo, capogruppo del Pd in Consiglio Comunale è giunto un appello all'unità della sinistra, "a mettere da parte le divisioni e le rivalita' personali" in vista di "un passaggio molto delicato" con l'obiettivo importantissimo" di "fermare l'onda autoritaria e fascista che sta dilagando" in Italia.