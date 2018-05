Governo, Renzi: c'è occasione rivincita Pd e salvataggio Paese -2

Roma, 28 mag. - "Hanno scelto un premier - aggiunge - non eletto, un professore dall'ottimo e ridondante curriculum, ed è chiaro a tutti che non era eletto, nemmeno al consiglio pastorale".

"Nessuno lo aveva votato come nessuno - insiste Renzi - aveva votato per uscire dall'euro. Che io sappia solo due erano schierati per l'uscita dall'euro: Bagnai e Borghi, entrambi sono stati battuti. Se volete uscire dall'eurto fate una grande battaglia su questo, non mettete di soppiatto un ministro che ha presentato uno studio su un piano b di uscita dall'euro".