Governo, Leu: solidarietà a Mattarella, difendiamo Costituzione

Roma, 28 mag. - "La Costituzione è un bene comune. Lega e 5Stelle la difendono a corrente alternata, noi no. Lo abbiamo fatto il 4 dicembre 2016, lo facciamo anche adesso, lo faremo sempre. Oggi che Di Maio e Salvini ne stanno attaccando i principi fondanti, Liberi e Uguali condanna con forza, al di laà di ogni valutazione politica, le dichiarazioni irresponsabili degli esponenti politici di Lega e 5 stelle. La bandiera e la festa della Repubblica sono di tutti, e non possono essere strumentalizzate da nessuno. Solidarietà al presidente Mattarella da parte di tutto il gruppo parlamentare per le minacce e le offese ignobili di queste ore". E' quanto si legge in una nota di Liberi e Uguali.