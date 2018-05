Legacoop Bologna: dissentiamo su ragioni recesso di... -2

Bologna, 28 mag. - "Attraverso gli strumenti finanziari di sistema e grazie alla disponibilità solidale delle sue imprese - prosegue la nota di Legacoop Bologna -, la cooperazione è riuscita a limitare gli effetti della crisi, sia sui soci lavoratori che sui soci prestatori. A questi strumenti ha avuto accesso nel corso del tempo anche Manutencoop. Per lo sviluppo della propria attività, Manutencoop ha scelto una strada simile a quella di molte altre cooperative, come testimoniato dal numero crescente di SPA a controllo cooperativo e dalla loro rilevanza imprenditoriale ed economica. In questo modello non c'è nulla che sia stato bollato come eretico".

Le relazioni tra Legacoop e le cooperative aderenti sono - secondo l'associazione - regolate dai "principi di responsabilità, reciprocità e partecipazione". Questo "implica l'impegno di tutti ad utilizzare le sedi di confronto in maniera attiva. Purtroppo da tempo i rappresentanti di Manutencoop hanno rinunciato a partecipare agli organi e alle sedi di confronto di Legacoop, privilegiando l'uso dei media per esternare il proprio pensiero sul mondo cooperativo. Legacoop ribadisce la propria autonomia e quella delle imprese associate. E' necessario tuttavia ricordare che tale autonomia richiede un surplus di responsabilità da parte di tutti i dirigenti".

"Legacoop - prosegue la nota - è un sistema aperto e tale rimarrà. Saremo sempre a disposizione dei soci cooperatori e delle imprese che oggi o nel corso del tempo decideranno di dialogare con la propria associazione di riferimento. Abbiamo a cuore il destino delle imprese cooperative, ci sentiamo responsabili nei confronti di soci, dipendenti e generazioni future".