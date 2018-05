Legacoop Bologna: dissentiamo su ragioni recesso di Manutencoop

Bologna, 28 mag. - "Prendiamo atto della decisione di Manutencoop di recedere da Legacoop, ma dissentiamo profondamente dalle ragioni di merito che hanno portato a motivazione della delibera di recesso". Lo ha comunicato la presidenza di Legacoop Bologna che, riunita a Bologna per discutere la decisione di Manutencoop di recedere dall'associazione, ha assicurato che il sistema associativo resta aperto a tutte le realtà cooperative, un "modello efficace per affrontare la crisi". All'incontro hanno partecipato il presidente nazionale Mauro Lusetti, Giovanni Monti presidente di Legacoop Emilia-Romagna e Alberto Armuzzi, presidente regionale di Legacoop Produzione e Servizi.

"Al contrario di quanto dichiarato dal presidente di Manutencoop, riteniamo che il modello cooperativo sia tra i più efficaci per affrontare le sfide del mercato, perseguendo gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile - si legge in una nota di Legacoop -. Le imprese cooperative, anche durante la crisi, hanno accresciuto il numero di occupati, potenziato la propria presenza nei settori strategici, sostenuto la nuova imprenditorialità in settori emergenti e in territori a basso tasso di sviluppo. Questi sono dati incontrovertibili". (segue)