Governo, Gros-Pietro: incertezza costa cara, spero finisca presto

Roma, 28 mag. - È necessario mettere fine alla situazione di incertezza politica, che ha un prezzo molto alto sui mercati finanziari. È l'auspicio del presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, a margine del Consiglio dell'Abi. "Auspichiamo - ha detto - che rapidamente si ponga fine a una situazione di incertezza che sta costando molto cara sui mercati".

"Noi - ha sottolineato il presidente di Intesa Sp - siamo una banca che da un lato amministra mille miliardi di risparmi degli italiani e dall'altro finanzia le imprese cercando di minimizzare i costi. Per farlo e per garantire la sicurezza dei risparmi, speriamo che l'incertezza finisca al più presto e che i mercati tornino ad apprezzare l'Italia per quello che è: un paese in crescita che ha sempre tenuto fede ai suoi impegni".