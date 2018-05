Pd Campania, stringiamoci intorno a Mattarella e Costituzione

Napoli, 28 mag. - "Gli attacchi ricevuti nelle ultime ore dal presidente della Repubblica sono atti vili, intollerabili e senza precedenti. Ringraziamo Mattarella che ha esercitato le prerogative previste dalla Costituzione per tutelare i risparmi delle famiglie e per difendere l'Italia dal rischio concreto di una speculazione finanziaria". E' quanto si legge in una nota della segreteria regionale del Pd Campania che prosegue commentando la grave contrapposizione creatasi nella giornata di ieri: "Dopo aver detto per settimane che la priorità erano i temi, Lega e M5s hanno fatto saltare tutto sul nome di Savona, dimostrando totale irresponsabilità e anteponendo ancora una volta il proprio destino al presente e al futuro dell'Italia. L'errore più grave in questa fase sarebbe rispondere a Lega e M5s usando gli stessi toni e metodi. Teniamo la barra dritta, stringiamoci intorno al Capo dello Stato, alla Costituzione e ai tantissimi italiani che vivono con apprensione queste ore delicatissime per il Paese".

E rispetto alla proposta di Luigi Di Maio di esporre il Tricolore dai balconi, con una contromanifestazione in occasione della Festa della Repubblica, il Pd Campania sostiene: "Ogni giorno, ancor più il 2 giugno, il Partito democratico sarà compatto dalla parte dell'unica e vera Repubblica, della democrazia, della Costituzione e del presidente Mattarella".