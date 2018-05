Pagano (Lega): Mattarella da arbitro a giocatore Pd e pro casta Ue

Roma, 28 mag. - "Il presidente Mattarella ha sollevato critiche su Giuseppe Conte per la sua presunta mancata autonomia e indipendenza da Salvini e M5S, anche nella nomina dei ministri. Ma la verità emerge tutta: perché ora è proprio l'attuale premier incaricato Cottarelli ad essere il burattino nelle mani del capo dello Stato. Mattarella ha trasformato la Presidenza della Repubblica in un competitor politico. Da arbitro è diventato un giocatore del Pd, della casta, di questa Ue a trazione tedesca che non ci rappresenta. Vergogna mondiale. Adesso elezioni, con la Lega che difenderà il popolo italiano e con gli altri che staranno dalla parte delle caste, delle lobby e della tecno-finanza-massonica". Lo afferma in una nota il deputato della Lega, Alessandro Pagano.